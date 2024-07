Oranje-zwemmers klaar voor olympisch toernooi: 'Ga voor een medaille'

Medaille

Doseren

Of de kopvrouw gespaard kan worden voor de finale, later op de dag? Steenbergen: "Nee, die ruimte hebben we niet. We gaan er als achtste in, dus we hebben alles nodig om de finale te halen. Ik zal ook in de ochtend starten en kijken wat er nodig is. Als het kan, zal ik mogelijk een beetje inhouden, maar anders ga ik er gewoon voor."