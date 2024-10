Korstanje zwemt wederom eigen Nederlands record uit de boeken

Nyls Korstanje heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Zuid-Koreaanse Incheon opnieuw een Nederlands record gezwommen op de 100 meter vlinderslag kortebaan. Dat deed de Nijmegenaar afgelopen vrijdag ook al in Shanghai.

Korstanje is in goede vorm. In Zuid-Korea kwam de zwemmer op de 100 meter vlinderslag tot een tijd een tijd van 48,99 en daarmee verbeterde hij zijn oude record met 0,25 seconden.

Tweede achter Ponti

De tijd van Korstanje telt mee voor de kwalificatie voor de WK kortebaan in december in Boedapest. Overigens won de Nederlander niet in Zuid-Korea. Hij eindigde net als in Shanghai als tweede, achter de Zwitser Noë Ponti.