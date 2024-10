ANP Italiaanse waterpoloërs met hun rug richting de officials

NOS Sport • vandaag, 11:36 Italiaanse waterpoloërs voor half jaar geschorst na wangedrag op Spelen

De Italiaanse waterpolomannen zijn voor zes maanden geschorst door de Aquatics Integrity Unit (AQIU). De onafhankelijke eenheid van de internationale zwembond legt deze straf op naar aanleiding van wangedrag richting de arbitrage en officials op de Olympische Spelen in Parijs van afgelopen zomer.

De onrust begon toen een doelpunt van Italië werd afgekeurd in de kwartfinale tegen Hongarije, die na shoot-outs verloren werd door de Italianen. Bondscoach Alessandro Campagna protesteerde direct al tegen de beslissing van de videoscheidsrechter.

Aangevallen op parkeerplaats

Volgens de AQIU ging het pas echt mis buiten het stadion. Daar zouden Campagna en zijn spelers een delegatie van de internationale zwembond en een scheidsrechter fysiek en verbaal hebben aangevallen op de parkeerplaats.

In het vonnis dat naar buiten is gebracht staat dat de scheidsrechters hebben moeten vluchten toen de spelers verhaal kwamen halen. Trainer Campagna zou het volgende hebben geroepen tegen een scheidsrechter: "Wat weet jij van waterpolo? Je komt uit Montenegro... je carrière als scheidsrechter is voorbij."

Later volgde nog een protest tegen de VAR-beslissing om het doelpunt tegen de Hongaren af te keuren. De AQIU gaf uiteindelijk toe dat dat een onterecht besluit was.

Voor de volgende wedstrijd tegen Spanje besloten de Italianen om tijdens de volksliederen met hun rug naar de officials te gaan staan.

ANP Bondscoach Alessandro Campagna protesteert na het afgekeurde doelpunt tegen Hongarije

Volgens de AQIU heeft het Italiaanse team uiteindelijk toegegeven dat het artikel vijf van de World Aquatics-integriteitscode heeft overtreden. Hierin staat dat het verboden is om gewelddadig of respectloos gedrag te vertonen en dat het niet is toegestaan om het ordelijke verloop van een evenement te verhinderen.

Bondscoach Campagna heeft door middel van een brief zijn excuses aangeboden aan de scheidsrechters en officials.

De Italiaanse zwembond (FIN) heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf, die naast een schorsing ook uit een geldboete van 100.000 Amerikaanse dollar (ruim 90.000 euro) bestaat. De helft daarvan is voorwaardelijk en dient pas te worden betaald als de ploeg nogmaals in de fout gaat.

Vice-wereldkampioen

Italië eindigde uiteindelijk als zevende op de Olympische Spelen. Een paar maanden eerder won de ploeg nog zilver op het WK in Qatar. In de eindstrijd bleek Kroatië na strafworpen te sterk.

Door de schorsing mist de vice-wereldkampioen de World Aquatics Water Polo World Cup 2025, waarvan het eerste gedeelte in januari plaats zal vinden in Servië.

Deelnemen aan het WK van volgend jaar zomer in Singapore blijft mogelijk doordat de schorsing in april afloopt.