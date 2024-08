ANP Sabrina van der Sloot juicht

NOS Sport • vandaag, 11:46 Gouden schot Van der Sloot in slotseconden bezorgt waterpolosters brons

De Nederlandse waterpolosters hebben hun optreden bij de Olympische Spelen in Parijs weten te bekronen met een medaille. Na een spannend duel met aftredend kampioen Amerika werd met 11-10 gewonnen en brons veroverd.

Nederland was tot het spelen van de 'troostfinale' veroordeeld door de nederlaag in de halve finales tegen Spanje, dat na een knappe inhaalrace werd bijgehaald maar uiteindelijk na het nemen van strafworpen toch aan het langste eind trok.

Voor de Amerikaanse vrouwen was spelen om de derde plaats ook wennen. Bij de laatste vier olympische toernooien stond de VS in de eindstrijd en de laatste verliespartij daarin dateert van 2008. Nederland ging er destijds na een spectaculair slot met het goud vandoor.

AFP Oranje-keepster Laura Aarts komt uit het water bij een schot van Ryann Neushul

Een herhaling van die thriller leek er al snel niet meer in te zitten. Wist Oranje, dat na die opdoffer tegen Spanje van zins was de knop meteen om te zetten, door treffers van aanvoerster Sabrina van der Sloot in het eerste kwart nog enigszins bij te blijven (2-3), in het tweede nam Amerika duidelijk afstand: 3-7.

Keepsters maken het verschil

Het verschil zat 'm vooral in de vorm van beide keepsters. Waar de Amerikaanse Ashleigh Johnson zich ontpopte tot een heuse sta-in-de-weg, tastte Laura Aarts - in het verleden meer dan eens uitgeroepen tot beste doelvrouw van een internationaal titeltoernooi - juist enkele keren mis. Waarbij ze, dat moet gezegd, niet altijd even goed geholpen werd door de defensie.

Net als tegen Spanje moest Nederland weer een achtervolging inzetten, maar die poging kreeg een fikse knauw te verwerken toen op 5-8 Simone van de Kraats een mooi schot tegen de paal zag belanden en aan de andere kant Jordan Raney vlak voor het aflopen van de schotklok een boogbal via de lat wel achter Aarts terecht zag komen.

Getty Sabrina Van Der Sloot

De niet aflatende Van der Sloot bracht Nederland met haar vierde doelpunt weer wat dichterbij, waarna Aarts de vingertoppen kreeg tegen een strafworp van Ryann Neushul en Nederland met een 6-9 achterstand de laatste periode inging.

Knappe backhand

Van der Sloot verkleinde de marge met een rake strafworp, maar die kwam ondanks een paar goede ingrepen van Aarts met nog vierenhalve minuut te spelen toch weer op drie te staan. Totdat na een fraaie combinatie midvoor Vivian Sevenich de 8-10 maakte.

Nederland begon steeds meer te geloven in het verhangen van de bordjes en met een knappe backhand zorgde opnieuw Sevenich voor de aansluitingstreffer: 9-10. Een boogbal van Van der Kraats onder druk van de schotklok trof de paal.

ANP Bondscoach Evangelos Doudesis spreekt zich speelsters toe

Na weer een redding van Aarts schoot Bente Rogge in een overtalsituatie met nog tachtig seconden te spelen de gelijkmaker binnen: 10-10. En met nog negen tellen te gaan mocht Oranje een laatste aanval inzetten. Uiteraard werd die voorafgegaan door een time-out waarin bondscoach Evangelos Doudesis het strijdplan uit de doeken deed.

En met succes: Van der Sloot schoot bij het scheiden van de markt het winnende 11-10 binnen. Het was haar zesde van het duel.