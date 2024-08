ANP Vreugde bij de waterpolosters

NOS Sport • vandaag, 13:36 Van der Sloot na winnende goal voor brons: 'Ik dacht: joh, ik schiet gewoon, doei!

Sabrina van der Sloot was de 'grote mevrouw' bij de Nederlandse waterpolosters in het duel om olympisch brons met de Verenigde Staten. Met haar rake schot in de laatste seconden hielp ze Oranje voor het eerst op voorsprong, maar wel op het allerbelangrijkste moment. Voor de uittredend olympisch kampioen was er daarna geen redden meer aan: 11-10.

"We hebben dat wel vaker geoefend en de ene keer scoort Bri en de andere keer scoor ik", doelde de 33-jarige aanvoerster op ploeggenote Brigitte Sleeking. Van der Sloot sprak na afloop met opmerkelijke nuchterheid. "Ik had er al een paar in liggen en ze vielen mij niet aan. Dus ik dacht: joh, ik schiet gewoon, doei!"

Het was de zesde treffer van de wedstrijd van de routinier. "Ik had al vaker gezien hoe hun verdediging verdedigt en de keeper keept. En Eva zei: schiet laag." Ze volgde de tip van bondscoach Evangelos Doudesis tot in perfectie op. "Ik zag een gaatje en gooide gewoon op het doel."

Balen

De zege vervulde Van der Sloot met trots. "We hebben weer laten zien dat we echt ontzettend veel veerkracht hebben. Je zag in het begin van de wedstrijd dat die Amerikaanse vrouwen toch wat meer ervaring hebben en er meer geloof in hadden. Maar wij lieten weer zien dat wij nooit opgeven en altijd door blijven werken. Dan is het wel een supermooie manier om te winnen."

2:00 Matchwinner Van der Sloot: 'Ik dacht: joh, ik schiet gewoon! Doei'

Een bronzen medaille met een gouden randje dus? "Eh...", moet ze even nadenken. Dan: "Ja, misschien wel. Je gaat altijd voor het hoogst haalbare. Als dat dan niet lukt, is het supermoeilijk om de knop om te zetten. En dan moesten we ook nog tegen de regerend olympisch kampioen spelen. Daar baalden we ook wel een beetje van. Dat je dan toch wint, is wel echt fantastisch."

'Oma aan de wijn'

Ook de zusjes Lieke (23) en Bente (26) Rogge roemden de vechtlust van het team. "Ik vind het heel bijzonder dat dit team, ongeacht wat er op het scorebord staat, gewoon vier parten gáát", aldus de oudste van de twee, de maakster van de 10-10 met nog tachtig tellen op de klok. "En dan is het wel heel tof als dat dan resulteert in een bronzen medaille."

"En dan heb je iemand als Sabrina die gewoon denkt: fuck it allemaal. ik schiet gewoon die bal", vult de jongste van de twee aan. "Zij heeft ons wel enorm op sleeptouw genomen. Echt heel veel credits naar haar deze wedstrijd. Maar we doen het ook wel echt als team."

2:33 Zusjes Rogge: 'Ons team blijft gewoon altijd gaan tot het eind'

De zusjes kunnen hun geluk niet op. Samen op de Olympische Spelen en dan ook nog met een medaille huiswaarts keren. "Ja, ongelooflijk", beaamt Bente. "We hadden het allebei een tijdje geleden zeker niet verwacht. Dat maakt het nu alleen maar zo veel specialer."

Lieke: "Het is bizar. Het is zo mooi om het met iedereen hier te kunnen delen. De hele tribune was oranje gekleurd. En je ziet je ouders en je familie en je vrienden. Zo mooi om dit aan hun te kunnen terug te geven. Daar worden wij heel blij van.

"Alleen oma zit thuis op de bank. Ik denk dat die heel, heel blij is. En nu aan de wijn zit, hahaha."