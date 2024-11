In België blijft Bart De Wever aan zet om een regering te vormen

Formateur Bart De Wever moet in België blijven proberen om een nieuwe landelijke regering te vormen. Koning Filip van België heeft dat bekendgemaakt.

Omdat er nog geen doorbraak is bereikt, krijgt De Wever twee weken extra de tijd om te formeren. Op 25 november moet hij opnieuw verslag uitbrengen aan de koning.

Nog altijd geen regering

In juni gingen Belgen naar de stembus voor een nieuwe nationale regering. Sindsdien is De Wever, die burgemeester is van Antwerpen en de partijleider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), met tussenpozen bezig met formeren.