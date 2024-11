Belgische formateur De Wever dient opnieuw ontslag in

België-correspondent Kysia Hekster:

"Vijf maanden na de Belgische verkiezingen lijkt de formatie weer terug bij af. Vooral de sociaaldemocraten van Vooruit zijn het niet eens met de plannen, bijvoorbeeld op het punt van de begroting en belastinghervormingen.

Volgens Vooruit worden de "superrijken en multinationals ontzien en kun je dat niet vragen aan socialisten". De andere partijen, de Vlaams-nationalisten, de christendemocraten en liberalen, verwijten de sociaaldemocraten juist broodnodige hervormingen tegen te houden.

De Wever krijgt dus een week extra de tijd om verder te onderhandelen. De vraag is nu vooral of hij die week met dezelfde partijen opnieuw om de tafel gaat zitten of dat hij naar alternatieven gaat kijken om een meerderheid te vormen. Maar de andere opties zijn lastig."