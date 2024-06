Bart De Wever benoemd tot informateur in Belgische formatie

De grootste partijen op landelijk niveau in België zijn op volgorde de N-VA, het rechts-radicale Vlaams Belang, en de Waalse liberaal-conservatieve Mouvement Réformateur (MR). Een coalitie tussen N-VA en Vlaams Belang zal waarschijnlijk niet gebeuren. De Wever verkondigde de afgelopen weken dat hij niet met Vlaams Belang in zee wil gaan. Ook andere partijen willen dat niet.

Bij de regionale verkiezingen werden in Vlaanderen de N-VA en Vlaams Belang ook de grootste. Ook is De Wever informateur voor de formatie in Vlaanderen. Daarvoor voerde hij vandaag de laatste verkennende gesprekken.

Lastige formatie

De nationale formatie in België zal lastig worden. In Vlaanderen is totaal anders gestemd dan in Wallonië en Brussel. De vorige keer dat er werd geformeerd in het land duurde het bijna anderhalf jaar om een regering te vormen.