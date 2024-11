ANP Ron Jans

NOS Voetbal • vandaag, 21:06 Jans (66) stelt pensioen uit en verlengt bij Utrecht: 'Ben nog niet klaar'

Ron Jans blijft een jaar langer de trainer van FC Utrecht. De Zwollenaar tekent een nieuw contract (tot en met 2026) in de Domstad en stelt zo zijn pensioen met minimaal een jaar uit. "Ik ben nog niet klaar", zei de 66-jarige trainer dinsdagavond op een supportersavond.

Jans onderbrak vorig jaar zijn sabbatical om de ontslagen Michael Silberbauer op te volgen bij Utrecht. Dat gebeurde op het moment dat de Utrechters onderaan de ranglijst stonden. Uiteindelijk wist Jans de ploeg naar de finale van de play-offs om Europees voetbal te leiden.

Ook dit jaar gaat het voortvarend. Utrecht staat tweede, op vijf punten achter PSV. De ploeg van Jans heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.

Snelle beslissing

Jans had eerder aangegeven in januari een beslissing te willen nemen over zijn toekomst, nu is dat toch wat eerder gekomen. Na gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam en geldschieter Frans van Seumeren was de Zwollenaar er snel uit.

Pro Shots Ron Jans na de winst van FC Utrecht bij AZ

Jans: "Iedereen was zo ongelofelijk positief dat we elkaar de hand hebben geschud. Ja, die beslissing heb ik eigenlijk heel snel genomen. Veel sneller dan gedacht. Dat past ook wel een beetje bij mij als mens. De beste beslissingen in mijn leven heb ik op deze manier genomen. Impulsief en op gevoel."

'Iets bijzonders ontstaan'

Zuidam is erg blij met de keuze van de oefenmeester. "Toen we Ron vorig jaar vroegen om in te stappen, koos hij bewust voor een contract voor twee seizoenen. Destijds waren we enorm blij dat hij zijn sabbatical voor ons wilde onderbreken. Sindsdien is er iets bijzonders ontstaan. De prestaties spreken voor zich."

Het nieuwe contract moet nog wel ondertekend worden, maar dat is volgens de club een formaliteit.