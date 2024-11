Sinterklaasintocht in Hoogezand afgelast om dreigingen

In samenwerking met

Bij de intocht aanstaande zaterdag zouden zowel roetveegpieten als volledig zwart geschminkte pieten te zien zijn. Volgens de Stichting Vrienden Sinterklaas Intocht Hoogezand Sappemeer werden de vrijwilligers gisteren bedreigd. In een daaropvolgende spoedvergadering is gisteravond besloten om de intocht af te blazen.

"Het gaat om meerdere dreigingen voor zowel de uitvoering van Zwarte Piet maar ook om die van Roetveeg Piet", meldt de stichting op Facebook. "Het had voor ons een groot feest moeten worden, maar helaas kunnen wij dit nu niet meer waarmaken."

Intocht Muntendam ook afgelast

Uit welke hoek de dreigingen komen, wil secretaris Herman Meertens van de organisatie tegen RTV Noord niet zeggen. "Dat hebben we zo besloten. We willen geen olie op het vuur gooien." De stichting is van plan aangifte te doen van de bedreigingen.