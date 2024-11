Santos bedankt clublegende Pelé na promotie naar hoogste niveau Brazilië

Nós voltamos a sorrir. Ele voltou a sorrir. Lá de cima, ele acompanhou o início do nosso pesadelo, abençoou a nossa jornada neste inferno e, hoje, abre o seu sagrado sorriso com o nosso retorno triunfal. Obrigado por continuar olhando por nós, Rei Pelé. O renascimento do Santos… https://t.co/McrHPnIZtS https://t.co/OikUzRs6UN

Historische degradatie

Een jaar later na de dood van Pelé waren de spelers en fans opnieuw in tranen, dit keer omdat de club voor het eerst in de 111-jarige historie degradeerde. De club die aan de hand van de legendarische Pelé tot de top van de wereld behoorde en waar supertalenten als Robinho en Neymar debuteerden, kwam daardoor afgelopen seizoen uit in de Braziliaanse Serie B.