Reuters Gary Lineker

NOS Voetbal • vandaag, 09:43 'Britse presentator en oud-voetballer Lineker stopt na 25 jaar bij Match of the Day'

Gary Lineker is bezig aan zijn laatste seizoen als presentator van het Britse programma Match of the Day, zo melden onder meer de BBC en Sky Sports. Vandaag zal volgens Britse media officieel worden gemaakt dat Lineker aan het einde van het seizoen afzwaait.

Oud-voetballer Lineker is al sinds 1999 presentator van het programma waarin elk weekend samenvattingen en analyses van Premier League-wedstrijden worden getoond. Match of the Day is al sinds 1964 op de Britse televisie.

Volgens Britse media had Lineker zelf wel doorgewild als presentator van Match of the Day, maar krijgt hij geen nieuw contract aangeboden van de BBC. Hij is momenteel een van de bestbetaalde werknemers van de omroep en strijkt jaarlijks zo'n anderhalf miljoen euro op.

Controverses

De laatste jaren kwam Lineker regelmatig in het nieuws omdat hij zich mengde in politieke discussies, veelal uitgevochten via sociale media. In maart 2023 werd hij geschorst door de BBC nadat hij het Britse asielbeleid en het taalgebruik daaromheen had vergeleken met nazi-Duitsland.

Eind 2023 kreeg Lineker het aan de stok met de toenmalig minister van Defensie van Groot-Brittannië, Grant Shapps. Met zijn opmerkingen zou hij toen de opinieregels van de Britse publieke omroep hebben overtreden.

Pro Shots Gary Lineker presenteerde in 2008 kortstondig Eredivisie Live in Nederland

Lineker speculeerde zelf al eerder over een einde aan zijn dienstverband bij Match of the Day. In een interview met Esquire magazine eerder deze maand vertelde hij "op een gegeven moment wat gas terug te moeten nemen."

In de daaropvolgende uitzending van Match of the Day sloot Lineker grappend af: "Dit was mijn laatste show... voor de interlandperiode."