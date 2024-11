Reuters Victor Wembanyama

NOS Sport • vandaag, 07:50 Wonderkind Wembanyama schaart zich met monsterproductie tussen NBA-grootheden

Met een indrukwekkend optreden tegen Sacramento Kings heeft basketballer Victor Wembanyama zichzelf in de recordboeken van de NBA gespeeld tussen een aantal grootheden.

De pas 20-jarige basketballer van San Antonio Spurs was afgelopen nacht goed voor 34 punten, 14 rebounds, 6 assists en blokte ook nog eens 3 schoten tegen de Kings, die met 116-96 werden verslagen.

De jonge Fransman deed dat in de 82ste wedstrijd van zijn nog prille NBA-carrière. Met zijn productie tegen Sacramento schaarde Wembanyama zich in een rijtje spelers die in hun eerste 82 NBA-duels (een volledig seizoen bestaat uit 82 duels) 1700 punten, 800 rebounds en 300 assists lieten noren.

Alleen Oscar Robertson, Kareem-Abdul-Jabbar, Larry Bird, Blake Griffin en Sidney Wicks gingen hem voor.

Hard werken

Volgens zijn teamgenoot Chris Paul heeft de basketbalwereld nog lang niet het beste van het Franse wonderkind gezien. "Ik zou willen dat iedereen kon aanschouwen hoe hard hij werkt elke dag", zei de spelverdeler die negentien jaar ouder is dan Wembanyama. "Iedereen weet hoe getalenteerd hij is, maar hij heeft de absolute wil om nog beter te worden en zijn spel te verbeteren."

Wembanyama werd vorig seizoen door de Spurs als eerste gekozen in de draft, de jaarlijkse pool met talenten waar NBA-clubs uit mogen selecteren. In zijn eerste seizoen liet hij in 71 duels gemiddeld 21,4 punten, 10,6 rebounds, 3,9 assists en 3,6 geblokte schoten noteren.

Door deze indrukwekkende statistieken werd de Fransman uitgeroepen tot Rookie of the Year - beste nieuwkomer - en eindigde hij als tweede in de verkiezing van beste verdediger achter zijn landgenoot Rudy Gobert.

De zege op Sacramento was de vijfde in elf duels, nog geen indrukwekkende start ondanks de aanwezigheid van Wembanyama.

Pro Shots Shai Gilgeous-Alexander

De ploeg die in de Western Conference van de NBA als beste aan het seizoen is begonnen, is Oklahoma City Thunder, waar de Nederlander Malevy Leons speelt.

Ondanks het wegvallen van het talent Chet Holmgren, die door een gebroken heup minimaal twee maanden is uitgeschakeld, won de Thunder afgelopen nacht met 134-128 van Los Angeles Clippers.

Shai Gilgeous-Alexander was met 45 punten, 9 assists, 5 steals en 15 uit 16 op de vrije worplijn de grote man bij Oklahoma City, waar Leons aan de kant bleef.

De Thunder voert Western Conference aan met 9 zeges en 2 nederlagen. In de Eastern Conference is Cleveland (12-0) koploper en als enige club in de NBA nog ongeslagen.