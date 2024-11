NOS Voetbal • vandaag, 18:44 De Jong fit genoeg voor Oranje: 'Gaan ervan uit dat hij zaterdag kan spelen'

3:50 Koeman selecteert De Jong: 'Heel belangrijk dat hij erbij is'

Frenkie de Jong gaat zich melden voor de wedstrijden in de Nations League tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina, hij is niet ernstig geblesseerd. In de wedstrijd tegen Real Sociedad kreeg de Barcelonaspeler afgelopen weekend twee keer een tik tegen zijn scheenbeen, waarna hij gewisseld werd.

De Jong was net terug van een enkelblessure, die hem de hele zomer langs de kant hield. Hij miste daardoor ook het afgelopen EK in Duitsland.

Koeman had na de wedstrijd van Barcelona meteen contact met De Jong. "Het was duidelijk dat het niet om zijn enkel ging, toen was er ook geen probleem. Ik denk dat hij vandaag het vliegtuig naar Nederland gepakt heeft, morgen is hij erbij op de training."

Wedstrijdfit

"We gaan ervan uit dat hij zaterdag kan spelen, maar misschien moet hij wel nog aangepast trainen."

ANP Frenkie de Jong haakt geblesseerd af tegen Sociedad

De Jong heeft weinig wedstrijdritme na zijn lange enkelblessure. "Hij heeft nog geen enkele hele wedstrijd gespeeld, dus hij is nog niet top. Maar het is wel heel belangrijk voor ons dat hij erbij is. In principe is hij een zekerheidje."

Geen Depay

Memphis Depay is niet opgeroepen door Koeman. "Hij is nog steeds niet goed genoeg, vind ik. Ik denk dat hij nog niet fit genoeg is." Depay speelt sinds dit seizoen voor de Braziliaanse club Corinthians. "Al zal hij het misschien best jammer vinden dat hij nu niet is geselecteerd."

"We hebben contact gehad. Als hij zo verder gaat is hij wel in beeld voor maart", zegt de bondscoach. Dan staan de vervolgwedstrijden in de Nations League op het programma.

Nederland-Hongarije bij de NOS Het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije (20.45 uur) is zaterdagavond live te zien op NPO1, NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app. Ook is het duel live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app. Bovendien is de wedstrijd met audiodescriptie te volgen via NPO 1 Extra.

Aankomende zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Hongarije, drie dagen later is Bosnië en Herzegovina de tegenstander.

Nederland staat na vier wedstrijden met vijf punten tweede in Groep A3, vijf punten achter koploper Duitsland en op gelijke hoogte met Hongarije. Bosnië en Herzegovina staat laatste met één punt.

De top twee van de poule plaatst zich voor de kwartfinales in maart, de nummer drie speelt degradatieduels.