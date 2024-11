Flickr.com/kghsf Orthodoxe Joden in Antwerpen (ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 • Aangepast vandaag, 14:56 Vrees voor geweld tegen Joden in Antwerpen na rellen Amsterdam: 6 mensen opgepakt

De Antwerpse politie heeft zes mensen in de Joodse wijk van de stad aangehouden omdat zij vermoedelijk van plan waren om Joden aan te vallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Antwerpse politie aan de NOS.

Volgens de woordvoerder hadden meerdere jongeren in de wijk afgesproken om "over te gaan tot een soortgelijke actie" als in Amsterdam. Daar belaagden relschoppers vorige week supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv.

De Antwerpse politie onderschepte vorige week berichten op sociale media waarin jongeren opriepen tot geweld tegen Antwerpse Joden. Als gevolg daarvan is het politietoezicht in de wijk verhoogd.

De meeste Joden wonen in Antwerpen in de diamantwijk. Het is een van de wijken met het grootste aantal orthodoxe joden ter wereld.

Bivakmutsen

Vanwege het verhoogde risico had de politie de bevoegdheid om in het gebied mensen op te pakken die onder meer met bivakmutsen of vlaggen rondliepen. Ook als zij het gebied niet wilden verlaten als de politie daarom vroeg, konden zij worden opgepakt.

Waarom de zes precies zijn opgepakt meldt de politie niet. Onder de opgepakte mensen bevinden zich volgens de politie "enkele minderjarigen". Zij zijn nadat de dreiging in de wijk voorbij was weer vrijgelaten, meldt de politie.

"We spelen erg kort op de bal", meldt de woordvoerder van de politie aan VRT Nieuws. "Vorige week al konden we de berichten in verband met de Joodse wijk in Antwerpen onderscheppen. We blijven extra waakzaam, maar dat waren we al."

In Amsterdam geldt vanwege het geweld in de stad een noodverordening tot donderdagmiddag 12.00 uur. Dat houdt in dat de politie extra kan fouilleren. Ook mag er in de stad niet worden gedemonstreerd.