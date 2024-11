ANP Vechtpartijen in Amsterdam na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 Amsterdamse politie onderzoekt nieuwe antisemitische incidenten

De politie in Amsterdam onderzoekt nieuwe vermoedelijk antisemitische incidenten dit weekend in de hoofdstad. De Amsterdamse politiecommissaris Dutilh zei dat de incidenten gericht waren tegen Joden of mensen die er schijnbaar Joods uitzagen. Er is melding gemaakt van belediging en bedreiging, er is iemand uit een taxi gezet en iemand is naar zijn paspoort gevraagd.

Volgens een politiewoordvoerder is er één geval bekend waar politie bij is geweest. Een man vroeg een voorbijganger op de Haarlemmerweg om zijn paspoort, met de vraag of hij Israëlisch was. Daarna probeerde hij hem te beroven. Dat is niet gelukt en de dader kon ontkomen.

Dutilh sprak over de incidenten tijdens een kort geding over het recht om te demonstreren ondanks de noodverordening in Amsterdam. Die noodverordening werd vandaag overigens verlengd tot donderdagochtend.

Politie-inzet

Volgens de politiecommissaris zijn alle supporters van Maccabi Tel Aviv inmiddels vertrokken uit de stad. Hij zei ook dat er politie is ingezet om panden waarbij dat eerder niet nodig was te beveiligen en te bewaken. En het opsporingsonderzoek naar de aanstichters van het geweld in de stad is in volle gang, zei hij. In dat onderzoek worden ook de incidenten van de afgelopen twee nachten meegenomen.

Bij dat onderzoek wordt ook al het beschikbare beeldmateriaal gebruikt. Dat materiaal komt onder meer van sociale media, van mensen die het bij de politie aanleveren en van straatcamera's.

Confrontaties

De onrust in de stad ontstond na afloop van de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Israëlische voetbalsupporters trokken de stad in en ook pro-Palestina-aanhangers verzamelden zich. Op verschillende plekken in de stad waren er gewelddadige confrontaties.

Israëlische supporters die zich losmaakten van de groep werden bedreigd en aangevallen. Hotels waar ze verbleven werden belaagd, waardoor een aantal van hen daar niet meer heen durfde. In allerijl werd noodopvang geregeld.

Vanuit de hele wereld is met afschuw gereageerd op het antisemitische karakter van de incidenten. Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente onderzoeken hoe het zo kon misgaan.