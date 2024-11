Den Bosch zet trainer Nascimento aan de kant: 'Voldoende kansen gegeven'

Trainer David Nascimento is door FC Den Bosch op non-actief gesteld. De club kan zich niet vinden in de werkwijze van de coach. Nascimento pakte vorige maand nog een periodetitel. De laatste weken vielen de resultaten tegen.

"Wij zijn van mening dat we David voldoende kansen hebben gegeven om aanpassingen door te voeren in zijn werkwijze. Hoewel het geen stap is die we licht hebben genomen, hoeven we het ook niet ingewikkelder te maken dan dat", laat Den Bosch-directeur Tommie van Alphen optekenen op de site van de club.