Pro Shots Excelsior-spelers Seydou Fini, Richie Omorowa en Derensili Sanches Fernandes vieren de 2-0 tegen FC Eindhoven.

NOS Voetbal • vandaag, 22:48 Excelsior pakt koppositie eerste divisie, druk neemt toe op Den Bosch-coach na verlies

Excelsior heeft thuis FC Eindhoven met 2-0 geklopt en is in elk geval tot zondag koploper in de eerste divisie.

De ploeg van coach Ruben den Uil won dankzij treffers van Lennard Hartjes en Derensili Sanches Fernandes. Helmond Sport, de leider na de dertiende speelronde, komt zondag pas in actie tegen Roda JC.

Hartjes opende de score voor Excelsior: na een uithaal van Fini tikte hij bij tweede paal binnen. Op slag van rust verdubbelde Sanches Fernandes de score.

De Graafschap maakte eveneens kans op de koppositie, maar bleef in Maastricht op 0-0 steken tegen MVV. Kansen kreeg De Graafschap genoeg, maar doelman Romain Matthys hield Ibrahim El Kadiri, Donny Warmerdam en Sebas van der Haar met prima reddingen van scoren af.

Pro Shots David Nascimento staat onder druk als trainer van FC Den Bosch.

FC Den Bosch ging in de derby tegen TOP Oss onderuit. Daarmee bewezen de spelers hun coach David Nascimento geen goede zaak. Zonder meegereisde supporters - vanwege een reeks aan ongeregeldheden zal de derby de komende jaren zonder uitfans gespeeld worden - verloor Den Bosch met 1-0.

Derde op de ranglijst van de eerste divisie en toch crisisberaad over de positie van de trainer. Ondanks de succesvolle start in de eerste divisie werd Den Bosch-coach Nascimento afgelopen dinsdag op het matje geroepen bij technisch directeur Bernard Schuiteman.

In de media werd geschreven over spelers die klaagden over de starre houding van de Portugese oud-verdediger. Nog belangrijker op de achtergrond zou de wens zijn van de Aziatische investeringsmaatschappij achter Den Bosch. Die zou vooral jonge spelers willen ontwikkelen om die vervolgens voor veel geld door te kunnen verkopen.

"Het valt niet te rijmen", zei Nascimento voorafgaand aan de derby tegen TOP Oss bij ESPN. "Het klopt dat de leiding soms andere spelers op het veld wil zien. Wij als technische staf bepalen wie er speelt, dat hebben we de afgelopen maanden ook gedaan."

Pro Shots Mauresmo Hinoké viert zijn treffer in de derby tegen FC Den Bosch.

Na een klein half uur leidde Den Bosch-doelman Mees Bakker zelf de openingstreffer van TOP Oss, tot vandaag de minst scorende ploeg in de eerste divisie. Hij leverde de bal in de opbouw zomaar in, waarna de bal via een tussenstation bij Mauresmo Hinoké terecht kwam. Die aarzelde niet en joeg de bal in de kruising.

Den Bosch bleek niet bij machte zich terug te knokken in de wedstrijd. Toen Rik Mulders tien minuten voor tijd ook nog uit het veld werd gestuurd, zat zelfs een slotoffensief van Den Bosch er niet meer in.

Trainer Marinus Dijkhuizen zat vorige week al op de tribune in Den Bosch, wat de vermoedens nog eens extra voedden dat het einde van het tijdperk-Nascimento in zicht is. Dijkhuizen kende vele succesvolle jaren bij Excelsior, maar kon niet voorkomen dat de Kralingers degradeerden en werd de laan uitgestuurd.

Malaise bij Vitesse

Bij hekkensluiter Vitesse gaat het al maanden niet meer over voetbal. Ook week kwam er weer verontrustend nieuws uit Arnhem, waar de proflicentie nu echt op het spel lijkt te staan.

Pro Shots Trainer John van den Brom en Nicky Hofs zitten verslagen op de bank bij ADO Den Haag.

Tegen ADO bleef de jeugdige Vitesse-formatie een half uur lang eenvoudig overeind, maar door een onoplettendheid in de verdediging kon Daryl van Mieghem ongehinderd de 1-0 laten aantekenen. Vlak voor tijd werd het ook nog 2-0 door Jari Vlak.

Volendam zet opmars voort

Volendam had het lastig met Jong FC Utrecht, maar kreeg hulp na een klein half uur toen Rafik El Arguioui zijn noppen in het kruis van Yannick Leliëndal plantte en daarvoor direct rood kreeg.

Halverwege de tweede helft bracht Bilal Ould-Chikh de Volendammers op voorsprong en vlak nadat ook Nazjir Held met rood het veld had moeten verlaten maakte topscorer Henk Veerman er ook nog 2-0 van.

Pro Shots Bilal Ould-Chikh viert zijn openingstreffer tegen Jong FC Utrecht.

De spectaculairste wedstrijd vond plaats in Emmen, waar de thuisclub een 2-0 achterstand tegen Jong Ajax omboog naar een 4-2 overwinning. Cambuur won dankzij de vierde treffer in de laatste vier duels van Remco Balk met 1-0 van Jong PSV.

Jong AZ won dankzij een late goal van Rio Robbemond (zoon van oud-prof en trainer Reinier Robbemond) van VVV-Venlo. MVV Maastricht en De Graafschap eindigde, ondanks legio kansen aan beide kanten, in 0-0.