ProShots Redouane Halhal

NOS Voetbal • vandaag, 19:54 Koploper Helmond Sport kruipt uit dal: 'Ons verhaal leeft weer in de stad'

Helmond Sport zit in de lift. Jarenlang moest de club genoegen nemen met een bijrol in de eerste divisie, maar dit jaar staat Helmond na dertien wedstrijden helemaal bovenaan. "Uiteindelijk willen we naar de eredivisie", vertelt technisch directeur Jurgen Streppel.

"We hebben de neuzen dezelfde kant op gekregen en werken allemaal volgens dezelfde visie. Heel kort door de bocht houdt dat in: energie tonen en proactief zijn. We zijn superambitieus en ons verhaal gaat steeds meer leven in de stad, dat is mooi."

Die nieuwe visie is mede mogelijk gemaakt door clubvoorzitter Philippe van Esch, die flink investeerde in de club uit Helmond. Door het extra geld werd het scoutingsteam beter en de club haalde spelers uit België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, die nu in eerste divisie furore maken.

Eén speler van Helmond Sport werd zelfs héél even opgeroepen voor het Duitse voetbalelftal.

De spits Dario Šits stond na een technische fout namelijk op de lijst van bondscoach Julian Nagelsmann, al werd dat snel weer rechtgezet. Toch mag Šits zich klaarmaken voor interlands. Het twintigjarige talent werd wél echt opgeroepen voor de Letse selectie voor de komende wedstrijden in de Nations League.

Veertigste seizoen

Met onder anderen international Šits droomt Helmond Sport van promotie naar de eredivisie, na veertig jaar op het tweede niveau te hebben gevoetbald. In 1984 degradeerde Helmond uit de eredivsie. In 1985 haalde de club nog de bekerfinale, maar daarna bleven de Helmonders lang op de achtergrond.

Dit seizoen is er weer een opleving, waar keeper Wouter van der Steen erg blij mee is. "Iedereen hier is ontzettend gemotiveerd en eigenlijk was er meteen een goede klik binnen de ploeg, ook al hebben we allemaal zulke andere achtergronden."

Diep dal

De 34-jarige doelman kwam zelf in de jeugd al uit voor de club uit Helmond. In 2012 werd hij er vaste keeper. Hij zag daardoor met eigen ogen hoe Helmond Sport afgleed van een stabiele middenmoter naar een laagvlieger. Reden genoeg om te vertrekken naar SC Heerenveen in de eredivisie. Na een volgend avontuur bij Den Bosch keerde hij terug op het oude nest.

4:32 Helmond Sport bezig aan metamorfose: "Van lelijk eendje tot leuk voetbal"

"Helmond Sport was jarenlang het lelijke eendje van de Keuken Kampioen Divisie", vertelt de doelman. "Maar nu is het heel leuk om voor de club te spelen." De club is op meer manieren bezig aan een metamorfose. De laatste jaren werd er een nieuw stadion gebouwd, waar Helmond Sport intussen bijna in kan.

Er wacht een schone lei in de stad, al twijfelt Van der Steen of iedereen het zo ziet. "Ergens helpt het misschien dat we zoveel jongens uit het buitenland hebben, want zij kennen het verhaal van Helmond Sport niet of minder goed. Zij willen gewoon resultaten halen en een mooie vervolgstap zetten."

Top twee

En dus heeft Streppel het volgende plan met de talenten al klaarliggen. "Doorverkopen met winst en nóg betere spelers halen."

Waar het verhaal van Helmond Sport dit seizoen eindigt, moeten ze in Brabant nog afwachten. Goede clubs als Excelsior en De Graafschap kloppen immers op de deur. "Het doel blijft het behalen van de play-offs", zegt Streppel. Van der Steen vult aan. "Dat moeten we ook kunnen met deze selectie, maar zolang we bij de top twee staan, willen we daar blijven."