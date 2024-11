Orie na goed kwalificatietoernooi Team Essent: 'Hebben hard ingegrepen'

Bosker uit drietal ploegenachtervolging

Een ander terugkerend thema is de samenstelling van het team van de ploegenachtervolging. Marcel Bosker was lid, maar kwam er tijdens een training in het Duitse Inzell achter dat een ander drietal aan het trainen was. Bovendien bleek dat er een nieuwe groepschat is aangemaakt, waar hij geen lid van was. Beau Snellink, Chris Huizinga en zijn Reggeborgh-teamgenoot Patrick Roest reden de rondjes.

"Ik vroeg aan Rintje of ik geen onderdeel meer was, waarop hij zei: 'jij komt er later wel weer een keer bij'. Ik vind dat wel een beetje gek", zei Bosker in de NOS Schaatspodcast. "Ik heb vorig jaar alles opgelost, en nu zit ik er niet meer bij." Een duidelijke reden kreeg Bosker niet, behalve dat het met zijn 'data' te maken had.

De 27-jarige Bosker denkt niet dat hij bereid is om in een eventueel gat te springen, mocht er iemand afwezig zijn. "Moet ik mij gaan opofferen, na een jaar zonder training op de teamachtervolging, als ik het slachtoffer zou zijn als het niet lekker loopt? Daar heb ik helemaal geen zin in."