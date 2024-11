Gelijkspel handballers in zwakke wedstrijd tegen Kosovo om EK-kwalificatie

De Nederlandse handballers hebben het EK-kwalificatieduel met Kosovo niet kunnen winnen: 33-33. In de slotfase in Pristina leek een overwinning mogelijk, maar Oranje kon bij een voorsprong niet profiteren van tijdstraffen bij de tegenstander.

Ondanks het gelijkspel gaat Nederland na twee wedstrijden wel aan de leiding in de kwalificatiegroep, aangezien het donderdag van Oekraïne had gewonnen (40-39). De beste twee landen in de poule en de beste vier nummers drie plaatsen zich voor het EK, dat over twee jaar in Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt gehouden.