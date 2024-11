Orange Kay Smits in actie voor Oranje

NOS Sport • vandaag, 21:30 Handballers winnen bij rentree Smits eerste EK-kwalificatieduel van Oekraïne

De Nederlandse handballers hebben hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen van Oekraïne. In een spannend en doelpuntrijk duel in Topsportcentrum Almere werd het 40-39. Zondag speelt Oranje uit in Pristina tegen Kosovo.

Kay Smits, lang afwezig vanwege een ontstoken hartspier, maakte zijn rentree. Hij werd verkozen tot beste speler van de wedstrijd met acht goals.

Bondscoach Staffan Olsson miste een handvol spelers. Zo kon hij geen beroep doen op Luc Steins, de spelbepaler die zich vanwege een gebroken vinger moest afmelden. Ook Samir Benghanem is nog altijd afwezig; de 30-jarige steunpilaar is herstellende van een zware knieblessure die hij in januari opliep tijdens het EK. Verder miste Oranje de keepers Bart Ravensbergen en Arjan Versteijnen.

Voor Oranje dienen de kwalificatiewedstrijden twee doelen: naast plaatsing voor het EK zijn ze ook handig om warm te draaien voor het WK in januari, waar Oranje zich wel en Oekraïne zich niet voor plaatste.

Op papier leek Nederland de betere, maar in Almere werd het direct stuivertje wisselen, waarbij Oekraïne bij 11-13 voor het eerst wat verder uitliep. Dat was mede te danken aan Dmytro Artemenko, die er het eerste kwartier al zes in het net had liggen.

Oranje-rentree Smits

Zonder sterspeler Steins was het hard werken voor Oranje. Lichtpuntje voor Oranje in de eerste helft was toen Smits na een kwartier werd ingebracht. Onder luid applaus betrad de 27-jarige Limburger de vloer.

Pro Shots Bondscoach Staffan Olsson

Bij 15-18 ging het vuur in Smits aan. Hij trok met drie goals achter elkaar de stand weer recht. Er werd gerust met 19-20 in het voordeel van Oekraïne.

Hard werken

In de tweede helft bleef het hard werken voor de Nederlandse ploeg, die maar niet de controle in de dekking kreeg. Pas na 42 minuten werd het geduld van Oranje beloond. Dani Baijens trok de stand gelijk naar 27-27 en daarna zette Lars Kooij de ploeg eindelijk op voorsprong.

De marge bleef klein en de spanning bleef groot. Met nog negentig tellen op de klok was de voorsprong 38-37, met nog dertig seconden te gaan 39-38.

Kwalificatie voor EK 2026

Nederland is bij de loting voor de kwalificatie van het EK van 2026 ingedeeld in een groep met naast Oekraïne ook Kosovo en de Faeröer. De beste twee landen in de poule en de beste vier nummers drie plaatsen zich voor het EK, dat over twee jaar in Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt gehouden.