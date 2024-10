Handballer Smits terug in Oranje na lange afwezigheid door ontstoken hartspier

Olsson heeft in totaal zestien spelers geselecteerd. De bondscoach kan nog niet beschikken over een aantal geblesseerde spelers, onder wie Bart Ravensbergen, Samir Benghanem en Thomas Houtepen.

Kwalificatie voor EK 2026

Nederland is bij de loting voor de kwalificatie van het EK van 2026 ingedeeld in een groep met verder nog de Faeröer. De beste twee landen in de poule en de beste vier nummers 3 plaatsen zich voor het EK, dat over twee jaar in Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt gehouden.