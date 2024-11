ANP

NOS Voetbal • vandaag, 18:40 AZ blijft kwakkelen in eredivisie en verliest op eigen veld van Willem II

AZ heeft de negatieve reeks in de eredivisie niet kunnen beëindigen. Donderdag maakten de jeugdige Alkmaarders nog indruk met een 3-1 zege op Fenerbahçe in de Europa League, drie dagen later werd AZ op eigen veld verslagen door Willem II: 1-2.

In de eerste zes competitiewedstrijden liet AZ slechts twee punten liggen, daarna behaalde de club in zes duels maar een punt. De laatste zege in de eredivisie was op 20 september.

Met Willem II kwam er zondagavond een lastige tegenstander op bezoek in Alkmaar. De defensief goed georganiseerde ploeg van trainer Peter Maes kreeg tot dit weekend elf tegendoelpunten in evenveel wedstrijden en behoorde daarmee bij de beste zes van de eredivisie.

De klus voor AZ werd nog veel moeilijker door twee Tilburgse doelpunten in de eerste helft.

AZ voetbalde wel beter, dat zagen vanaf de tribunes ook de geblesseerde aanvoerder Jordy Clasie en aandachtig toeschouwer Teun Koopmeiners (Juventus), die voor hij zich maandag bij Oranje meldt naar zijn broertje en AZ-middenvelder Peer kwam kijken.

Tilburgse treffers

De jongste Koopmeiners werd nog gevaarlijk met een schot van afstand. Toch was het Willem II dat als eerste toesloeg. Westerlo-huurling Kyan Vaesen wurmde zich in de 37ste minuut tussen verdedigers door om de bal langs keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro te werken.

Vier minuten na de 0-1 werd de Tilburgse voorsprong pardoes verdubbeld. Emilio Kehrer en Cisse Sandra maakten een plannetje om uit een vrije trap de AZ-muur - inclusief muurligger - te omzeilen. Kehrer gaf slim mee aan Sandra die vervolgens de vrije hoek vond voor de 0-2.

In de slotminuut van de eerste helft leek het zelfs 0-3 te worden, maar de fraaie treffer van Sandra werd afgekeurd wegens buitenspel. Een meevaller voor AZ, dat bij het opzoeken van de kleedkamer door de eigen aanhang werd getrakteerd op een fluitconcert.

'Slotoffensief' van drie kwartier

Bij aanvang van de tweede helft gooide AZ-trainer Maarten Martens met drie wissels ongeveer al zijn troeven op tafel. Met Mexx Meerdink kwam er een extra spits naast Troy Parrott en ook Kees Smit viel in,

De 18-jarige middenvelder was een van de uitblinkers tegen Fenerbahçe en mocht hopen op een basisplaats. Omdat Smit, net als Jayden Addai, zich zaterdag te laat op de club meldde, begon hij voor straf op de bank.

Met Smit ging AZ in de tweede helft vol in de aanval, hij raakte met een lage schuiver de paal. Met een goed uur op de klok knalde Meerdink na een een-tweetje met David Møller Wolfe wel de 1-2 binnen. In de stormloop die volgden kreeg AZ genoeg kansen op een gelijkmaker, maar onder anderen Denso Kasius, Parrott, Sven Mijnans en Meerdink verzuimden te scoren.

Diep in blessuretijd schoot Mijnans nog tegen de paal. Daardoor verloor AZ al voor de derde keer dit seizoen een thuiswedstrijd, even vaak als in de gehele vorige jaargang. Willem II klimt door de knappe overwinning naar het linkerrijtje.