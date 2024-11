ANP De spelers van sc Heerenveen vieren de 1-0 van Jacob Trenskow

NOS Sport • vandaag, 16:35 Heerenveen nipt langs Go Ahead, controversieel VAR-moment in slotfase

Het wisselvallig presterende sc Heerenveen heeft in de eredivisie een 1-0 thuiszege op Go Ahead Eagles geboekt. Het team van trainer Robin van Persie had voldoende aan een opleving van matchwinner Jacob Trenskow.

De Friezen hadden in de wedstrijd lang niet altijd de overhand en mochten van geluk spreken dat de bezoekers uit Deventer in de afronding niet heel scherp waren. Dat was Trenskow wel in de 36ste minuut.

De Deense aanvaller van sc Heerenveen schoot fraai raak na een even zo fraaie assist met de hak van Luuk Brouwers.

Na rust knokte Go Ahead Eagles voor de gelijkmaker en die leek er ook echt in te zitten. Met name Finn Stokkers mocht het zichzelf kwalijk nemen dat hij van een meter of vijf niet raakschoot voor na een voorzet van Bobby Adekanye.

Controverse

Stokkers dacht in blessuretijd alsnog de 1-1 binnen te koppen voor Go Ahead, maar de videoscheidsrechter keurde het doelpunt af vanwege een overtreding die aan het doelpunt vooraf was gegaan. Die beslissing was voer voor discussie.

Stokkers duwde Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz in de rug, maar die actie gebeurde enige tijd voordat de Go Ahead-speler zelf de goal maakte.

ANP Alireza Jahanbakhsh maakt zijn debuut voor sc Heerenveen

Bij Heerenveen maakte Alireza Jahanbakhsh in de tweede helft zijn debuut. De 31-jarige aanvaller, die tot vorig seizoen bij Feyenoord onder contract stond, speelt sinds deze week voor de Friezen.

De in Iran geboren Jahanbakhsh zat de voorbije maanden zonder club omdat hij in afwachting was van een Nederlands paspoort.

De regels schreven onder meer voor dat hij in de aanvraagperiode niet naar een buitenlandse club mocht verhuizen om in aanmerking voor het paspoort te komen. Jahanbakhsh heeft dat sinds drie weken in bezit.