Reuters Matt O'Riley juicht na de 2-1 tegen City

NOS Voetbal • vandaag, 20:48 Manchester City verliest bij Brighton voor vierde keer op rij, Verbruggen belangrijk

Manchester City heeft op bezoek bij Brighton voor de vierde keer op een rij een wedstrijd verloren. De ploeg van Pep Guardiola ging met 2-1 onderuit in de Premier League. Later vanavond kan Liverpool, dat na tien speelrondes twee punten voorstond op City, de voorsprong vergroten naar vijf punten.

De ploeg van Arne Slot speelt om 21.00 uur op Anfield een op papier lastige wedstrijd tegen Aston Villa.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor City. Erling Haaland maakte de 0-1 in de eerste helft en de uitploeg kreeg enkele grote kansen. Brighton-doelman Bart Verbruggen maakte echter indruk onder de lat en keerde onder andere een mooie poging van Jadon Sancho.

Het goede keeperswerk van Verbruggen bleek later in de wedstrijd cruciaal. In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op en waar City nog wel eens een kans miste, bleek Brighton zeer effectief. In het laatste kwartier scoorde Brighton twee keer.

City kwam niet meer langszij, waarna de gemoederen hoog opliepen. Haaland kreeg het nog aan de stok met de Nederlandse verdediger Jan Paul van Hecke, waarna beide spelers geel kregen. Ook Guardiola zocht Van Hecke na het laatste fluitsignaal nog even op.

Reuters Stand Premier League

Voor City was het de vierde verliespartij op een rij. Tottenham Hotspur schakelde de ploeg van Guardiola namelijk uit in de League Cup, terwijl kersvers Manchester United-trainer Rubén Amorim met zijn oude ploeg Sporting van City won in de Champions League. En dan verloor City tussendoor ook nog van Bournemouth in de Premier League. Door de moeilijke periode dreigt City de aansluiting met koploper Liverpool te verliezen.

De laatste keer dat City vier keer achter elkaar verloor was in 2006 onder Stuart Pearce. Trainer Guardiola overkwam het nog niet in Engeland.

Doelpunt Kluivert

Bournemouth ging na de overwinning op City met een goed gevoel bij Brentford op bezoek. Even leek de middenmoter ook deze wedstrijd in handen te nemen door een vroege 0-1 na een verdedigende fout van Sepp van den Berg, maar Brentford maakte al snel gelijk en kwam zelfs op voorsprong.

Justin Kluivert deed namens Bournemouth nog wat terug en maakte gelijk, maar een minuut later maakte de Deen Mikkel Dimsgaard al de 3-2, waarna de eindstand op het bord stond.

Ook Wolverhampton en Fulham wonnen zaterdagavond in de Premier League. Everton en West Ham speelden gelijk.