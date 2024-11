NOS

NOS Nieuws • vandaag, 15:27 Premier Schoof niet naar VN-klimaattop vanwege nasleep geweld Amsterdam

Premier Schoof gaat niet naar de VN-klimaattop. Hij blijft in Nederland vanwege de gebeurtenissen in Amsterdam deze week, meldt hij op X.

De premier zou eigenlijk dinsdag en woensdag aanwezig zijn bij de VN-Klimaatconferentie COP29 in Azerbeidzjan. "Vanwege de grote maatschappelijke impact van de gebeurtenissen van donderdagnacht in Amsterdam, blijf ik in Nederland", zegt Schoof.

Maandag praat Schoof met leden van het kabinet over wat er is gebeurd in een ministerraad die al gepland stond. "Daarnaast ga ik dinsdag in gesprek met verschillende Joodse organisaties en maatschappelijke organisaties over de aanpak van antisemitisme en de onrust en zorgen die er leven."

Verder schrijft de premier op X dat de Tweede Kamer heeft aangekondigd snel te willen debatteren en dat hij daar "uiteraard" voor beschikbaar is. Op de klimaattop wordt Schoof vervangen door klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.

De aanvallen op Maccabi Tel Aviv-supporters in Amsterdam leidden tot brede verontwaardiging in politiek Den Haag. Vrijwel alle partijen spraken gisteren hun veroordeling uit en Schoof sprak van "antisemitisch geweld (...) dat alle beschrijvingen tart".

Bekijk hier een reconstructie van de gebeurtenissen in Amsterdam:

3:50 Dit gebeurde er in de 'gitzwarte nacht' in Amsterdam

Eerder vandaag wijdde CDA-leider Bontenbal een deel van zijn toespraak op het partijcongres aan het geweld. De aanvallen tonen volgens hem dat er sprake is van "een falende integratie van sommige groepen Nederlanders". Bontenbal sprak van een "integratiecrisis". Er worden volgens de CDA-voorman "rode lijnen overschreden die het samenleven zelf op het spel zetten".

VVD-leider Yesilgöz meldde op sociale media dat ze vandaag heeft gesproken met mensen uit de Joodse gemeenschap. Ook had ze een ontmoeting met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar, die gisteren naar Nederland was gevlogen. "Ik heb ook hem laten weten dat we niet zullen rusten totdat de gasten die hierachter zitten zijn opgepakt en deze stroom van Jodenhaat een halt is toegeroepen."

Gisteren had Sa'ar ook gesprekken met PVV-leider Wilders en met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Ook minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken overlegt nog met de Israëlische minister.