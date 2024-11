ANP Vluchtelingen komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 15:12 Opvallende daling aantal asielzoekers Ter Apel

Het is opvallend rustig bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Omdat er beduidend minder mensen komen, heeft het aanmeldcentrum nu zelf genoeg capaciteit. Sinds woensdag hoeven asielzoekers niet meer te worden overgebracht naar noodopvanglocaties in de buurt, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In het aanmeldcentrum is ruimte voor maximaal 2000 mensen, maar de afgelopen jaren werd dat aantal vrijwel voortdurend overschreden.

Eind oktober bepaalde de rechter in kort geding dat het COA een dwangsom van 50.000 euro per dag moet betalen aan de gemeente Westerwolde voor elke keer dat het aantal van 2000 overschreden wordt. De dwangsom geldt voor elk moment van de dag. Het gaat dus niet alleen om het aantal asielzoekers dat in Ter Apel overnacht.

Stuk rustiger

Sinds de rechterlijke uitspraak is het een stuk rustiger in het aanmeldcentrum, meldt RTV Noord. Sinds dinsdag slaagt het COA erin om dagelijks ver onder de 2000 te komen. Inmiddels hoeven er ook geen mensen meer te overnachten in opvanglocaties in de buurt zoals Stadskanaal, Nieuwe Pekela en (sinds september) Beilen.

Over die nachtopvang is veel discussie geweest. Het COA telde die cijfers niet mee bij de publicaties over het aantal asielzoekers dat in Ter Apel wordt opgevangen. Maar de rechter bepaalde tijdens het kort geding dat de aantallen asielzoekers in de nachtopvang bij het totaal opgeteld moeten worden.

Walibi

Eerder bleek al dat er op dit moment relatief weinig asielzoekers naar Nederland komen. Bovendien is bij het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen een noodopvang met plek voor 1450 mensen heropend.

Binnenkort opent nog een grote noodopvang die Ter Apel moet ontlasten. Daarbij gaat het om twee schepen met containers in de haven van Zaandam. Burgemeester Hamming van Zaanstad verwacht dat de schepen met plek voor in totaal 1000 asielzoekers over een paar weken open kunnen.