Zuid-Korea: opnieuw gps-signalen verstoord door Noord-Korea

Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea in het grensgebied opnieuw gps-signalen heeft verstoord. Tientallen burgervliegtuigen en schepen hebben daar vandaag en gisteren last van gehad, meldt het leger. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Eerder dit jaar waren er ook al gps-verstoringen.

Het leger zegt dat de verstoringen onder meer zijn vastgesteld in de buurt van de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong, in het westen van het land. Over de werkwijze en omvang wordt verder niets gemeld.