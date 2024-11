Noord-Korea zegt Rusland te steunen 'tot aan de overwinning'

Ruslandcorrespondent Geert Groot Koerkamp

"Minister Choe sprak in Moskou van "steun aan het Russissche leger en het Russische volk in hun heilige oorlog", maar wat die steun precies inhoudt zei ze er niet bij. Ook de Russische autoriteiten houden zich op dat punt nog altijd angstvallig op de vlakte.

Vorige week verwees president Vladimir Poetin tijdens een persconferentie naar het strategisch akkoord dat Rusland en Noord-Korea eerder dit jaar sloten en waarin beide landen beloven elkaar bij te staan in het geval van een aanval van buitenaf. De verdere invulling van die steun is 'onze zaak', zei Poetin, die daarbij de aanwezigheid van Noord-Koreaanse militairen in Rusland niet ontkende.

Poetins woordvoerder Dmitri Peskov ontweek vandaag opnieuw een directe vraag van een journalist over de inzet van Noord-Koreaanse troepen aan het front in Oekraïne. 'Ik heb niets toe te voegen aan wat daarover al eerder is gezegd', aldus Peskov."