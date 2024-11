Pro Shots Danique Tolhoek

NOS Voetbal • vandaag, 05:55 Zeeuwse Tolhoek vindt snel draai bij Ajax: 'Vertrekken naar Amsterdam was grote stap'

Danique Tolhoek verliet als zestienjarige haar ouderlijk huis in het Zeeuwse Kapelle en vertrok naar "het grote Amsterdam". Ze had één grote droom: de spits van Ajax worden. Die droom is snel uitgekomen, want drie jaar later is ze al de basisspits van de Amsterdammers. Vanmiddag speelt Tolhoek met Ajax tegen landskampioen Twente.

"Ik heb hiervoor altijd tussen de jongens gevoetbald", vertelt Tolhoek voorafgaand aan de eredivisietopper van vanmiddag (14.00 uur). Ajax staat tweede, Twente vierde na vijf speelronden. De afgelopen jaren ging de strijd om het kampioenschap tussen de club uit Amsterdam en de club uit Enschede.

Ver weg van familie

"Als meisje uit Zeeland vertrekken naar Amsterdam was een grote stap", zegt de 19-jarige Tolhoek. Het leven ver weg van haar familie én tweelingzus was even wennen voor haar. "Ik heb een heel goede band met mijn zus, maar ze komt ook vaak hierheen. Ik kan altijd bellen met haar en ze komt de thuiswedstrijden altijd kijken, maar ik mis haar wel af en toe."

Instagram Danique Tolhoek Danique Tolhoek (links) houdt samen met haar zus haar Ajax-shirt vast

Inmiddels heeft de negentienjarige Tolhoek haar plek wel gevonden in Amsterdam, waar ze bij een gastgezin woont. "Ik heb veel geleerd hier. Het hoort ook een beetje bij topsport om te gaan voor wat je echt wil bereiken."

Tolhoek: "Ik heb altijd wel het doel gehad om spits van Ajax te worden, daar train je elke dag voor. Ajax is een heel mooie club en het is ook mijn club. Ik loop hier al rond sinds mijn jeugd."

Explosieve spits

De Zeeuwse omschrijft zichzelf als een explosieve spits. "Ik wil graag scoren. Die wil om te scoren hoort wel bij een spits. Als je die bal erin ziet gaan, geeft dat een heel goed gevoel. Het team dat dan naar je toe komt en dan met zijn allen juichen."

3:03 Zelfbewuste Tolhoek weet wat ze wil bereiken: 'Maar eerst focus op het nu'

"Maar", zo weet de zelfbewuste Tolhoek, "het is ook belangrijk om rustig te blijven, geduld te hebben. Ook al scoor je niet." Daar hoeft ze dit seizoen nog niet over in te zitten, want ze de teller staat na vijf speelronden in de eredivisie al op vier. En vorig seizoen maakte ze zelfs al een treffer op Champions League-niveau.

Aan dat totaal hoopt ze vanmiddag tegen Twente meerdere doelpunten toe te voegen. "We zijn er klaar voor. We hebben een goede trainingsweek gehad, er is een plan. We moeten scherp starten."

Hoewel Tolhoek - die ook bij Jong Oranje deel uitmaakt van de selectie en deze zomer een trainingsstage bij het grote Oranje meemaakte - haar droom om Ajax-spits te worden al heeft verwezenlijkt, is er nog genoeg te dromen over. "Het eerste van Oranje halen en uiteindelijk naar een heel goede topclub gaan. Maar daarvoor heb ik nog wel een weg te gaan."