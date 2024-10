NOS Voetbal • vandaag, 14:31 • Aangepast vandaag, 19:00 Uitblinker Weimar houdt Feyenoord op gelijkspel tegen Ajax, FC Utrecht nieuwe koploper

De voetbalsters van Ajax hebben voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. Tegen Feyenoord kwamen de Amsterdammers, die in de eerste helft voldoende kansen kregen, niet tot scoren: 0-0. Een hoofdrol was er voor Feyenoord-keepster Jacintha Weimar.

FC Utrecht profiteerde van het puntenverlies van Ajax en nam door een 4-3 thuisoverwinning op ADO Den Haag de koppositie over. Daarmee is Utrecht nog het enige team in de eredivisie voor vrouwen zonder puntenverlies.

Feyenoord-trainer Jessica Torny zei vooraf dat het duel met Ajax in Rotterdam wordt gezien als de wedstrijd van het jaar. De thuisploeg wilde er op sportcomplex Varkenoord een echte wedstrijd van maken en het eerste gevaar kwam dan ook van Feyenoord.

Ella Van Kerkhoven probeerde Regina van Eijk van grote afstand te verrassen, maar de keepster van Ajax was attent.

Reddingen van Weimar

Toch was het vooral eenrichtingsverkeer richting het doel van de Rotterdammers. Doelvrouw Weimar hield haar ploeg meermaals op de been met reddingen op schoten van Tiny Hoekstra, Lily Yohannes en Lotte Keukelaar.

Na de pauze was Ajax-spits Danique Tolhoek direct gevaarlijk, maar opnieuw stond Weimar in de weg.

Ook in de tweede helft had Ajax het meeste balbezit, maar veel grote kansen waren er niet te noteren. Sherida Spitse probeerde het van ver uit een vrije trap en een schot van Hoekstra ging via een verdediger van Feyenoord naast.

Feyenoord, dat vorige week nog met 3-0 verloor van FC Utrecht, hield in de slotfase goed stand.

Het is de tweede keer dat een duel tussen Feyenoord en Ajax bij de vrouwen in een gelijkspel eindigt. Feyenoord won alleen de eerste editie in 2021. De andere zes keer won Ajax.

Utrecht laatst ADO terugkomen, Twente ontsnapt

Op Sportcomplex Zoudenbalch stond FC Utrecht door doelpunten van Gera op den Kelder, Lotje de Keijzer en Nurija van Schoonhoven bij rust al met 3-0 voor tegen ADO.

Manon van Raay scoorde na rust voor ADO, waarna Nikita Tromp de score weer uitbreidde voor Utrecht en Lobke Loonen het met twee ADO-goals in de slotfase nog spannend maakte.

Op bezoek bij Telstar kopte Jaimy Ravensbergen Twente op voorsprong en Nikee van Dijk verdubbelde de score met een fraai schot in de bovenhoek.

Twente miste meerdere kansen om de score uit te breiden en na de aansluitingstreffer van de Japanse Chinatsu Kira na rust werd het zelfs nog spannend. Na geklungel bij Twente miste Telstar-aanvoerster Jannette van Belen een open kans.