PSV viert dubbel feest, na winst op PEC Zwolle en honderdste duel Bross

PSV heeft een week na de matige vertoning tegen sc Heerenveen eindelijk weer een ruime zege geboekt. In Eindhoven werd PEC Zwolle verslagen met 4-0. De doelpuntenmachine moest bij PSV even op gang komen, maar vlak voor rust maakte Melanie Bross, vandaag gehuldigd voor het spelen van honderd duels, de openingstreffer.

De Heesche voetbalster kwam in 2020 over van Heerenveen en groeide bij PSV uit tot een speelster die op meerdere posities kan spelen.

Zwols been

Vorige week viel na een kwartier de enige goal, nu werd er voor rust eerst door Bross - dankzij een Zwols been, dat de bal van richting veranderde - en vlak erna door Chimera Ripa met het hoofd gescoord.

De opluchting was groot op De Herdgang. Vooral bij spits Joëlle Smits die nog geen kans had kunnen verzilveren, en bij wie tot vlak ervoor de onvrede op het gezicht stond.

Aan de andere kant kwam spits Hanna Huizenga weinig aan bod in de zestien van PSV. Wel was zij opnieuw een van betere speelsters bij PEC Zwolle.

In de staart van de wedstrijd stopte de Zwolse keepster Inge Tijink de laatste harde inzet, dit keer van Smits, en voorkwam daarmee een nog grotere nederlaag.

PEC Zwolle staat na dit verlies onderaan, PSV is koploper met een wedstrijd meer gespeeld dan de rest. Later vanmiddag komen Fortuna Sittard en sc Heerenveen nog tegen elkaar in actie, net als AZ en Excelsior.