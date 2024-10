ANP Feyenoord-speelsters tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Feyenoord-Ajax leeft ook bij de vrouwen: 'Je hoeft de speelsters niet te motiveren'

Feyenoord-Ajax staat in het mannenvoetbal bekend als de Klassieker. Bij de vrouwen staat dit affiche vandaag pas voor de vierde keer op het programma, maar volgens Feyenoord-trainer Jessica Torny wordt het in Rotterdam wel gezien als de wedstrijd van het jaar.

"Zeker als je kijkt naar hoe het leeft in Rotterdam. Het is altijd een fantastische wedstrijd, je hoeft de meiden daar niet voor te motiveren", vertelt Torny, die sinds december 2022 de Feyenoord-vrouwen onder haar hoede heeft. "De speelsters zijn gebrand, dat merk je."

Feyenoord startte dit seizoen goed met een gelijkspel tegen AZ (1-1) en een zege op ADO Den Haag (3-1), maar verloor vorige week van FC Utrecht (0-3). Torny denkt niet dat die nederlaag nog doorwerkt naar het duel met Ajax. "Ajax is altijd een wedstrijd op zich. Dat zie je, dat voel je. Ik verwacht zondag echt een heel strijdbaar Feyenoord."

Ook aanvoerder Maruschka Waldus, die voornamelijk in het buitenland speelde en afgelopen zomer Feyenoord kwam versterken, ziet dat "de strijd erin zit" bij de speelsters. "Op de training even shirtje trekken...", geeft Waldus een voorbeeld. "Dat is toch de cultuur van de club, denk ik."

ANP Maruschka Waldus

De 30-jarige routinier, die verder vooral veel jonge speelsters om zich heen heeft bij Feyenoord, ziet net als Torny dat de wedstrijd tegen Ajax leeft bij de Feyenoorders. "Die wedstrijd is altijd iets speciaals, vooral voor de meiden die uit Rotterdam komen. Als je dan een resultaat kunt halen, gaat dat wel wat doen met het zelfvertrouwen."

Niet in De Kuip

Dat resultaat moet behaald gaan worden op Varkenoord, het complex dat naast stadion De Kuip ligt. Het was een bewuste keuze om dit duel niet in De Kuip te spelen, vertelt Torny.

"Wij vinden het hier fijn, dit is ons thuis. We hopen dat we hier volle bak kunnen krijgen en dat we die twaalfde man achter ons kunnen krijgen. Dat voelt toch anders dan in een groot stadion, dat niet helemaal vol zit. Dan hopen we dat de vonken er vanaf vliegen."

3:15 Feyenoord-coach Torny geloof in stap voor stap naar de top: 'Zie al enorme groei'

Het Feyenoord-legioen omarmt ook het vrouwenelftal steeds meer. "Natuurlijk valt en staat alles met succes", weet Torny. "Laten we hopen dat we dat dit seizoen beter kunnen doen dan de afgelopen seizoenen."

Feyenoord werd in het debuutseizoen (2021/2022) vijfde in de eredivisie, daarna eindigden de Rotterdammers op de zevende (2022/2023) en de achtste (2023/2024) plaats.

Dit seizoen hoopt Torny de beste klassering in de clubgeschiedenis te gaan evenaren of overtreffen. "Ik ben tevreden als we dit seizoen in de top vijf eindigen. Plek vier of vijf zou realistisch moeten zijn."