Ajax boekt benauwde zege op AZ, Feyenoord schudt ADO van zich af

Ajax heeft ook de tweede wedstrijd van dit eredivisieseizoen gewonnen. In Alkmaar werd een moeizame 2-1 zege op AZ geboekt door de Amsterdammers, die nu tweede staan.

FC Utrecht is na twee speelronden de koploper. De Domstedelingen hebben een beter doelsaldo dan Ajax. AZ bezet de achtste plaats. Feyenoord klom zondag door een 3-1 zege op ADO Den Haag naar de vierde plek.

Ajax begon voortvarend in het AFAS Stadion, dat pas voor de tweede keer sinds de terugkeer van AZ in de eredivisie vorig jaar het decor was voor een wedstrijd van de vrouwen.