NOS Voetbal • vandaag, 18:22 Topper FC Twente-PSV onbeslist, FC Utrecht koploper eredivisie vrouwen

1:05 Bekijk de samenvatting van Twente - PSV in de eredivisie vrouwen

Landskampioen FC Twente is in de tweede speelronde van de eredivisie voor vrouwen tegen het eerste puntenverlies aangelopen. In de Grolsch Veste bleef de topper tegen PSV doelpuntloos: 0-0.

PSV eindigde vorig seizoen op gepaste afstand van Twente en Ajax als derde en hoopt dit jaar de aansluiting met de top te maken. Om dat te realiseren, werd onder anderen Twente-aanvoerder Renate Jansen aangetrokken.

Jansen stond zaterdag in de basis in de evenwichtige wedstrijd, waarin beide ploegen een aantal goede kansen onbenut lieten. In de slotfase werd Twente sterker, maar PSV overleefde enkele hachelijke situaties voor het doel.

Orange Pictures De wedstrijd in de Grolsch Veste werd bezocht door een paar honderd toeschouwers

Door het gelijkspel hebben beide ploegen vier punten na twee duels.

Utrecht aan kop

Eerder op de dag was FC Utrecht een maatje te groot voor PEC Zwolle: 0-4. Me zes punten gaat Utrecht aan de leiding in de eredivisie voor vrouwen. Ajax (tegen AZ) en ADO Den Haag (tegen Feyenoord) kunnen morgen ook op zes punten komen.

In het eerste half uur was de grootste kans voor Zwolle, maar daarna nam Utrecht het heft stevig in handen. Voor rust scoorden Gera op den Kelder en Maxime Snellenberg, na rust Nurija van Schoonhoven en in blessuretijd Nikita Tromp. De 22-jarige aanvalster Tromp maakte deze zomer de overstap van Ajax naar FC Utrecht na een zware knieblessure.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard boekte zijn eerste zege van het seizoen door Telstar met 1-3 te verslaan. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong via de Japanse Ankari Takeshige.

Doelpunten van Isabella Dekker, Fremke Prins en Moisa van Koot van Koot zorgden ervoor dat de drie punten toch mee naar Limburg gingen.