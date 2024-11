Canadees waterpark onder vuur na dood vijfde beloega in jaar tijd

Het Canadese waterpark Marineland ligt onder vuur, nadat er voor de vijfde keer in een jaar tijd een beloega is overleden. Sinds 2019 stierven er zeventien beloegas in het park met een van de grootste walvispopulaties in gevangenschap ter wereld.

De doodsoorzaak van de witte dolfijn is nog onbekend. In een gesprek met de Canadese pers zei de hoofdinspecteur dierenwelzijn van de provincie dat de kwaliteit van het water van Marineland "binnen de aanvaardbare grenzen" lag en dat een gespecialiseerde eenheid van inspecteurs het water van Marineland wekelijks test.

Eind oktober publiceerde klokkenluidersorganisatie UrgentSeas, die werd opgericht door een voormalig walrustrainer van Marineland, dronebeelden van dierenartsen die medicijnen probeerden toe te dienen aan de zieke baloega. "Als je in dit stadium bent en alleen maar probeert de walvis in leven te houden, is dat niet goed", zei de voormalig walrustrainer toen tegen The Guardian. "Het is hartverscheurend om dit te zien, het maakt je gewoon kapot van binnen."