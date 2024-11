Gevonden botten vermoedelijk van Belgische soldaat uit Eerste Wereldoorlog

Het is een bijzondere vondst, zegt het agentschap, want het gaat waarschijnlijk om een Belgische soldaat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er in verhouding tot Britten, Fransen en Duitsers een stuk minder Belgische soldaten. "Dat is op zich logisch, want de westelijke oever van de IJzer was gedurende de hele oorlog in Belgische handen", zegt archeoloog Sam De Decker.