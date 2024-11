Sterk serverende Zheng bereikt eindstrijd van WTA Finals

Qinwen Zheng (WTA-7) heeft voor het eerst de eindstrijd van de WTA Finals bereikt. In het Saudische Riyad versloeg ze de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-13) in twee sets: 6-3, 7-5.

Sterke service

Zheng, die olympisch kampioene werd in Parijs, serveert al het hele toernooi ijzersterk. Dat deed ze ook tegen Wimbledonkampioene Krejcikova. De 22-jarige Chinese serveerde de eerste set uit met opnieuw een ace, haar zevende van de openingsset.

De 28-jarige Krejcikova, die een wisselvallig seizoen speelt, was in de tweede set beter opgewassen tegen haar opponent. Zheng plaatste twee vroege breaks, maar Krejcikova knokte zich na een 3-0 achterstand terug in de set.