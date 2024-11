NOS Sport • vandaag, 15:07 Nederlander Pieterse verkozen tot president van Europese rugbybond

Janhein Pieterse is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Europese rugbybond, Rugby Europe. De Nederlander wist de verkiezingen te winnen ten koste van de Fransman Christian Dullin.

Rugby Europe is een Europese aftakking van de wereldrugbybond, ongeveer hetzelfde als de UEFA ten opzichte van de FIFA in het voetbal.

Rugby Europe Janhein Pieterse (links) samen met uittredend voorzitter Octavian Morari

Pieterse volgt de Roemeen Octavian Morariu op, die twaalf jaar de functie in handen had. Er zijn 48 landen aangesloten bij de bond die in 1999 werd opgericht om het rugby te promoten en te ontwikkelen.

Rugby Europe is verantwoordelijk voor zeker twintig rugbytoernooien per jaar, maar daaronder valt niet de organisatie van de Six Nations Championship, de oudste en grootste rugbycompetitie tussen Europese landen. De organisatie daarvan is in handen van de deelnemende landen zelf.

Pieterse redde Nederlands rugby

De 73-jarige Pieterse speelde zelf van zijn 20ste tot zijn 46ste rugby. In 2014 werd hij voorzitter van de Nederlandse rugbybond. Dat was op het moment dat de sport in Nederland langs de rand van de afgrond ging.

De rugbybond kwam meer dan een miljoen euro tekort en faillissement dreigde. Onder leiding van Pieterse werd er een reddingsplan gemaakt en werd faillissement voorkomen. Daarnaast werd in die periode ook een ontwikkelingsprogramma opgesteld om het Nederlandse rugby naar een hoger niveau te tillen. Dat plan wordt nu mondiaal als voorbeeld genomen.

In 2022 trad Pieterse af bij de Nederlandse rugbybond.

Bekijk hier de verkiezingsvideo van Janhein Pieterse: