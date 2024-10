Getty Images

WK ver weg voor Nederlandse rugbysters na 20-0 nederlaag tegen Spanje

Het WK rugby is voor de Nederlandse rugbysters verder uit zicht geraakt. Na een 8-8 gelijkspel tegen Samoa in het eerste WK-kwalificatieduel werd in Dubai het tweede groepsduel met Spanje verloren, 20-0.

Om voor het eerst in 23 jaar weer op het WK actief te mogen zijn, moet Nederland bij de beste twee landen in de groep eindigen. Het Oranje van bondscoach Sylke Haverkorn staat op dit moment op een vijfde plaats met nog een wedstrijd te gaan.

Omdat concurrent Samoa nog moet spelen tegen het zwakke Madagaskar lijkt een plek bij de beste twee een utopie.

Stand WK-kwalificatie WXV3 # Land Punten 1. Spanje 9 2. Samoa 7 3. Fiji* 5 4. Hongkong 5 5. Nederland 2 6. Madagaskar 0 *Fiji is al zeker van het WK

Omdat Samoa eerder op de avond met ruime cijfers had gewonnen van Fiji, moest Nederland winnen van Spanje om nog kans te maken op de eerste twee plekken in de groep. Na een redelijk gelijk opgaande eerste helft, waarin een Spaanse try nog werd afgekeurd, gingen de Nederlandse vrouwen met een 3-0 achterstand de kleedkamers in.

Spanje, de nummer dertien van de wereld, werkte zich na de pauze op tot de bovenliggende partij. Dat resulteerde in drie try's van de Spaanse vrouwen en een voorsprong van 20-0.

Nederland stelde daar zelf aanvallend te weinig tegenover. Tot overmaat van ramp verliet Sydney de Weijer zeven minuten na haar invalbeurt in tranen het veld met een op het oog zware blessure.

Volgende week zaterdag sluit Oranje, dat zelf de nummer zestien van de wereld is, de WK-kwalificatiereeks af met een wedstrijd tegen Hongkong. Het WK wordt volgend jaar in augustus en september gehouden in Engeland.