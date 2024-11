Twente deelt zestien stadionverboden uit na racistische uitingen tegen Lazio

FC Twente heeft zestien supporters bestraft vanwege racistische uitingen tegen spelers van Lazio in een Europa League-duel van twee weken geleden. De fans in kwestie hebben stadionverboden gekregen.

"Het onderzoek loopt nog en we sluiten niet uit dat we meer supporters in beeld krijgen. De boete van de UEFA is aanzienlijk en ook de extra kosten dat vier vakken leeg moeten blijven bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd zijn hoog. We stellen alles in het werk om de schade op de daders te verhalen."