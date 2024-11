Marja van Bijsterveldt stopt als burgemeester van Delft: 'Meer tijd voor gezin'

In samenwerking met

Marja van Bijsterveldt stopt per september volgend jaar als burgemeester van Delft. De 63-jarige oud-minister heeft die functie dan precies negen jaar uitgevoerd.

Van Bijsterveldt kondigde haar vertrek gisteravond aan in de gemeenteraad. "Ik heb mijn werk met heel veel plezier gedaan en voel mij zeer verbonden met de stad en de Delftenaren", aldus de burgemeester. "Nu mijn echtgenoot alweer enkele jaren met pensioen is en de eerste kleinkinderen zich aangediend hebben, wil ik heel graag meer tijd voor mijzelf en mijn gezin."

Van Bijsterveldt was eerder wethouder in Almere, burgemeester van Schipluiden, partijvoorzitter van het CDA en staatssecretaris en minister van Onderwijs.

Staande ovatie

Met haar vertrek in september heeft Van Bijsterveldt 35 jaar gewerkt als openbaar bestuurder. "Het is op een bepaald moment goed om verder te gaan. Goed voor Delft en goed voor mij." Na haar toespraak kreeg de burgemeester een staande ovatie, schrijft Omroep West .

Wie haar zal opvolgen in Delft, is nog niet bekend. De komende tijd wordt een commissie gevormd die zich daarmee zal bezighouden.

Het vertrek is bewust bijtijds aangekondigd zodat de gemeente genoeg tijd heeft om een nieuwe burgemeester te vinden, laat Van Bijsterveldt weten. "Er zal een warme overdracht plaatsvinden van echte burgemeester naar echte burgemeester, geen waarnemer."

Verkiezingen

Op 18 maart 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. "Dit biedt de nieuwe burgemeester voldoende tijd om de stad en haar inwoners te leren kennen en te ontdekken wat er speelt in Delft", aldus de gemeente in een verklaring.