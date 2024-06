TU Delft meet 1800 kinderen om producten veiliger te maken

De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten, onder meer in een grote 3D-scan. De verzamelde gegevens worden gebruikt om fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger te maken.

De 11-jarige Nathan uit Den Haag nam al plaats in de 3D-scanner. Met een speciale badmuts op zijn hoofd en stickers op zijn lijf wordt hij van top tot teen gemeten. "We merkten dat we maar weinig gegevens hadden van kinderen", zegt projectleider Ton Huysmans tegen Omroep West .

Europees onderzoeksgeld

Het onderzoek wordt betaald door de Europese Commissie en de opdracht komt van het Europees Octrooibureau. In Spanje worden nog eens 1500 kinderen gescand. "De kinderen in Spanje zijn meestal iets kleiner en hier zijn ze meestal iets groter. En dan hopen we dus te kijken wat het gemiddelde is voor een kind, maar vooral ook waar de uitschieters zitten", zegt Huysmans.