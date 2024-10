Rijksmuseum Het botje en het plukje haar van Piet Hein

NOS Nieuws • vandaag, 12:41 • Aangepast vandaag, 13:49 Oude Kerk Delft wil bot en haar Piet Hein terug: 'Als je dood bent, van wie ben je dan?'

De Oude Kerk in Delft wil een botje en een plukje haar van Piet Hein terug. Het stoffelijk overschot van de admiraal ligt in de kerk, maar het botje en plukje haar zijn opgeslagen in het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Dit is het perfecte moment om "een fout uit het verleden" recht te zetten, zegt Nyncke Graafland, de directeur van de Oude Kerk in het NOS Radio 1 Journaal. Graafland doet vanavond in de 2doc-documentaire Beelden van Piet Hein een oproep aan het Rijksmuseum om de overblijfselen terug te geven.

Het graf van Piet Hein ondergaat een grondige renovatie. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1880. In archiefstukken uit die tijd staat dat de grafkist van Piet Hein aan het eind van de negentiende eeuw in dusdanig slechte staat was dat er een nieuwe kist moest komen. Die is gemaakt door een timmerman. Vermoedelijk zijn het botje en het plukje haar meegenomen door iemand die bij de renovatie betrokken was.

Het Rijksmuseum ontving die in 1893 in eerste instantie van een anonieme gever. Later onderzoek heeft aangetoond dat de schenker een voormalig minister van Marine was.

Het juiste moment

Graafland meent dat er sprake is van grafroof. "Als je dood bent, van wie ben je dan? Mag je dan niet lekker blijven liggen?" Ze vindt dat lichaamsdelen van Piet Hein niet in een museum thuishoren.

ANP Het graf van Piet Hein in Delft

Nu het graf voor de renovatie opnieuw geopend moest worden, vond Graafland dit het moment om het terug te plaatsen. "Sinds de restauratie in 1880 is er nooit een moment geweest waarop het kon. Het graf gaat nu open en dan hopelijk de komende eeuwen niet meer."

Maar het Rijksmuseum wil er niets van weten; het wil de resten graag in eigen beheer houden. Het museum twijfelt aan de echtheid. "Het is onbekend of het daadwerkelijk om menselijke resten gaat en of ze uit het graf van Piet Hein afkomstig zijn", zegt een woordvoerder. "Er zijn geen andere bronnen waaruit blijkt dat de stoffelijke resten uit het graf gestolen zijn."

Zeeheld of kaper? Piet Hein was een luitenant-admiraal en commandant van de West-Indische Compagnie. Jarenlang werd hij alleen maar gezien als zeeheld, maar de laatste jaren kantelt dat beeld. Critici vinden dat je een kaper die bekendstaat om gewelddadige veroveringen niet kunt vereren als zeeheld. Piet Hein is beroemd en berucht om zijn verovering van de Spaanse zilvervloot voor de kust van Cuba in 1628. Met het geld dat die roof opleverde werden Braziliaanse suikerkoloniën bezet. Piet Hein was toen al overleden, hij werd in 1629 gedood in een gevecht met kapers voor de Belgische kust.

De Oude Kerk en het Rijksmuseum zijn het niet eens geworden. Volgens Graafland verliepen de gesprekken stroef. "Het is eigendom van het Rijksmuseum. Die wil het houden voor onderzoek."

Het museum zegt inderdaad van plan te zijn de resten te onderzoeken en graag samen te werken met de kerk, om te ontdekken of het inderdaad om het haar en een bot van Piet Hein zou kunnen gaan.

De renovatie in de kerk is nog bezig, maar het graf zelf is inmiddels weer afgesloten. Het moment om het bot en het haar terug te leggen, zijn al geweest. "Al zouden we nu nog wel bij de kist kunnen", voegt Graafland toe.