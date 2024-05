De Oude en Nieuwe Kerk Delft De pas ontdekte muurschildering van Piet Hein

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 13:37 Schildering van Piet Hein gevonden bij restauratie grafmonument

Bij de renovatie van het grafmonument van Piet Hein in Delft is een muurschildering ontdekt waar de zeevaarder op afgebeeld staat. De Oude Kerk in Delft noemt de schildering de "grootste ontdekking tot nu toe" van het monument.

Op de schildering is Piet Hein geknield afgebeeld met de ogen omhoog, in een biddende houding. De afbeelding wordt daarom ook wel een priant genoemd.

De muurschildering wordt nog verder onderzocht, maar de specialisten denken dat die uit de 17de eeuw komt.

Piet Hein (1577-1629) veroverde in opdracht van de West-Indische Compagnie de Spaanse zilvervloot in 1628, wat Nederland vele miljoenen opleverde. Het monument staat al sinds 1638 in de kerk in Delft. Piet Hein ligt niet in het monument begraven, maar verder op in de Oude Kerk.

Mogelijk is de schildering in 1635 in opdracht van de weduwe gemaakt, omdat zij had gedreigd zelf een monument op te richten als de Staten-Generaal dat niet snel zou doen.

Volgens de onderzoekers zou Hendrick van Vliet de schilder kunnen zijn. Hij is bekend van zijn kerkinterieurs en portretten. Net als de weduwe woonde Van Vliet aan de Oude Delft, dus vlak bij de kerk.

Zout

De restauratie van het grafmonument van Piet Hein begon afgelopen maart. Dat was nodig omdat er zout van buiten ingetrokken was. Daardoor raakte de steen verkleurd en zaten er scheuren in. Het monument moest steen voor steen uit elkaar worden gehaald en in een bad met speciale vloeistof worden gelegd zodat het zout eruit trekt.

Het publiek kan meekijken met de restauratie door een kijkgat in een wand, schrijft Omroep West. De pas ontdekte schildering is ook te zien, maar alleen als er niet gewerkt wordt.