Oud-PSV'er Guardado stopt met voetballen, zondag mogelijk laatste wedstrijd

Oud-PSV'er Andrés Guardado stopt met voetballen. De Mexicaan speelt aankomende zondag mogelijk al zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal als zijn club León zich niet weet te plaatsen voor de play-offs in de Mexicaanse competitie.

Op Instagram kondigt Guardado zijn afscheid aan. "Ik verlaat het profvoetbal na 19 jaar als profspeler. Ik wil de voorzitter van Léon, Jesus Martinez, bedanken. Hij gaf mij de kans om met pensioen te gaan in Mexico. Ik weet dat de dingen niet zo zijn gegaan zoals we wilden, maar ik ben trots dat ik tot deze club behoor."

Dat het Mexicaanse voetbalicoon stopt, komt misschien niet helemaal als een verrassing. In oktober speelde de 38-jarige Guradado al zijn laatste interland met Mexico . De uitwedstrijd van Léon tegen Monterrey, aankomende zondag, is zijn laatste als clubvoetballer wanneer er niet wordt gewonnen.

Twee keer kampioen met PSV

Guardado speelde vanaf 2014 drie seizoenen bij PSV. In Eindhoven maakte hij veel indruk en werd hij zelfs de aanvoerder van de Eindhovense ploeg. Hij werd twee keer kampioen van Nederland. Ook speelde de middenvelder in het verleden voor Real Betis en Bayer Leverkusen.

Als international maakte hij in 2005 zijn debuut in het Mexicaans elftal. De middenvelder was actief op vijf WK's en is met 182 interlands ook recordinternational in Mexico. "Ik vertrek nu dankbaar en ben heel trots op alles wat ik heb kunnen bereiken. Ook op het feit dat ik mijn droom heb waargemaakt."