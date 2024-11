ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:59 Wekdienst 8/11: Kamerdebat belastingmaatregelen • EU-top in Boedapest

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over de belastingmaatregelen en in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn de EU-regeringsleiders bijeen.

Eerst het weer: de dag verloopt op de meeste plaatsen grijs en nevelig. Vanmiddag breekt in het oosten mogelijk de zon nog even door. Het wordt 6 tot 9 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de belastingmaatregelen. Minister van Financiën Heinen moet onder meer de btw-verhoging op sport en cultuur verdedigen, waar veel onrust over is ontstaan.

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn de EU-regeringsleiders, onder wie Dick Schoof, bijeen voor de tweede dag van een Europese politieke top.

Bondscoach Ronald Koeman maakt rond 12.00 uur via de KNVB zijn definitieve selectie bekend voor de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

In Heerenveen begint het schaatsseizoen met het wereldbekerkwalificatietoernooi. Live vanaf 17.55 uur op NPO 1 en vanaf 19.55 uur op NPO 3 en op NOS.nl.

Dit is er vannacht gebeurd:

In Amsterdam is vannacht veel onrust ontstaan rond de wedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt te zijn geïnformeerd over een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers in Amsterdam.

Netanyahu meldt dat hij twee vliegtuigen stuurt om Israëliërs in veiligheid te brengen. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat er buiten de reguliere lijnvluchten geen andere toestellen zijn aangemeld.

De Israëlische krant Haaretz schrijft dat Israëliërs in Amsterdam gevraagd is in hun hotelkamer te blijven. Op meerdere plekken zijn volgens de krant Israëliërs achtervolgd en belaagd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zou contact hebben gezocht met het Nederlandse ministerie met het verzoek om te zorgen voor de veiligheid van Israëliërs.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump komt met eerste grote benoeming, campagneleider wordt nieuwe stafchef: Susie Wiles wordt de eerste vrouwelijke stafchef in het Witte Huis, zegt Trump in een verklaring.

FBI onderzoekt racistische sms'jes naar zwarte Amerikanen: Een meisje in North Carolina kreeg bijvoorbeeld het bericht dat ze naar een "plantage" moet komen, op het vermelde adres is een museum gevestigd.

Drie mensen aangeklaagd voor dood Liam Payne: Het zou gaan om een zakenman die bevriend was met het One Direction-lid, een hotelmedewerker en iemand die Payne aan drugs zou hebben geholpen.

En dan nog even dit:

President Joe Biden heeft gisteren in zijn eerste toespraak na de verkiezingswinst van Donald Trump een vreedzame machtsoverdracht beloofd op 20 januari volgend jaar. "Dat is wat mensen verdienen", zei hij in de rozentuin van het Witte Huis.

Biden blikte in zijn toespraak ook terug op de afgelopen vier jaar en zei dat er veel is bereikt. "We laten de sterkste economie ter wereld achter", zei hij. "Samen hebben we Amerika beter gemaakt."

1:57 President Biden in toespraak: 'We accepteren de keuze van het land'

Fijne dag!