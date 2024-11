NOS Nieuws • vandaag, 03:52 FBI onderzoekt racistische sms'jes naar zwarte Amerikanen

In meerdere Amerikaanse staten hebben zwarte mensen racistische sms'jes gekregen. In de berichten wordt gerefereerd aan de slavernij. De FBI is samen met het ministerie van Justitie een onderzoek gestart.

In de berichten staat bijvoorbeeld dat mensen zich ergens "met hun spullen" moeten melden. Een meisje in North Carolina kreeg het bericht dat ze naar een "plantage" moet komen, op het vermelde adres is een museum gevestigd.

Zwarte studenten in Missouri kregen berichten met verwijzingen naar Trumps verkiezingszege. Ze werden daarin direct bij hun naam aangesproken. In de berichten stond dat ze waren "uitgekozen om katoen te plukken". Ook kinderen in de basisschoolleeftijd hebben racistische berichten gehad.

Er komen meldingen uit onder meer de staten New York, Alabama, Missouri, Oklahoma, Californië, Ohio, Pennsylvania en Tennessee. Hoe wijdverbreid de berichten zijn en wie erachter zit is niet duidelijk. Een woordvoerder van de telecomsector zegt dat providers op de hoogte zijn en alles in het werk stellen om de berichten te blokkeren.

De NAACP, een burgerrechtenorganisatie die strijdt tegen racisme, noemt de berichten diep zorgelijk. De sms'jes doen volgens NAACP-voorzitter Derrick Johnson terugdenken aan de tijden van de racistische Jim Crow-wetten, die na de Amerikaanse burgeroorlog segregatie in het Zuiden vastlegde.