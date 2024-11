Reuters Susie Wiles met Trump in oktober bij een wedstrijd van de New York Jets

NOS Nieuws • vandaag, 00:38 Trump komt met eerste grote benoeming, campagneleider wordt nieuwe stafchef

Susan Summerall Wiles wordt de stafchef van Trump als hij in januari aantreedt als president. Zij wordt daarmee de eerste vrouwelijke stafchef in het Witte Huis, zegt Trump in een verklaring. De rol van stafchef geldt als een van de machtigste banen van Washington.

Wiles was campagneleider voor Trump. Die zegt dat zij hem geholpen heeft bij het behalen van "een van de grootste politieke overwinningen in de Amerikaanse geschiedenis". "Susie is sterk, slim, innovatief en wordt alom bewonderd en gerespecteerd."

Wiles leidde niet alleen Trumps campagne, maar werkte ook samen met advocaten aan de rechtszaken waarin Trump is verwikkeld. Volgens The New York Times geldt ze als een vertrouweling van de hele familie Trump.

De stafchef is dé vertrouweling van de president, die zijn agenda bewaakt en prioriteiten stelt. Ook bepaalt de stafchef in grote mate wie er wel of niet überhaupt toegang krijgt tot de president.

Werkte voor Reagan

Na zijn eerste verkiezingswinst, in 2016, koos Trump voor Reince Priebus, die toen voorzitter was van de Republikeinse partij en met wie Trump verder geen geschiedenis had. Priebus zou de vier jaar niet vol maken; na hem volgden nog John F. Kelly, Mick Mulvaney en Mark Meadows.

De 67-jarige Wiles werkt al decennia in de politiek en was bijvoorbeeld actief voor Ronald Reagan, president voor twee termijnen in de jaren 80. Ze werkte ten dienste van presidenten, gouverneurs, Congresleden, maar vaak op de achtergrond, schreef Politico dit voorjaar. Eerder deze week weigerde ze bij het vieren van Trumps overwinning de microfoon aan te nemen.

Volgens Amerikaanse media heeft Trump het aan haar te danken dat zijn campagne veel professioneler, beter georganiseerd was dan in het verleden.